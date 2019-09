Finger weg von diesen 8 Lebensmitteln, dann klappt es auch mit den 8 Stunden Schlaf

„Du bist, was du isst.“ In diesem Fall müsste es eher heißen „Du schläfst, wie du isst “, denn das, was wir unserem Körper vor dem Zubettgehen zuführen, wirkt sich auf die Qualität unseres Schlafes aus. Und in der heutigen Zeit, in der wegen ständiger Erreichbarkeit und (Zeit-)Stress immer mehr Menschen unter Insomnie leiden, ist jede Hilfe Gold wert, egal ob das Meditationsübungen, Atemtechniken oder das Austesten unterschiedlicher Schlafrhythmen sind. Doch manchmal nehmen wir, ohne es zu wissen, Lebensmittel zu uns, die die heiligen acht Stunden stören. Wusstest du beispielsweise, dass Koffein (auch in Tee enthalten) bis zu 14 Stunden im Organismus bleibt oder, dass du beim Tatort auf dunkle Schokolade besser verzichten solltest? Finger und Münder weg von diesen Lebensmitteln, dann wird das Traumland umso angenehmer.