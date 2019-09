Italienisch

In Kalabrien wird Chili so gern gegessen, dass sogar eine Chili-Sorte den Namen der süditalienischen Region trägt. Die kalabrische Peperoncino ähnelt den Cayenne-Chilis und wird getrocknet und zerdrückt verwendet. Manche Pasta-Gerichte werden so scharf gewürzt, dass sie für unsere Gaumen ungenießbar sind. Die Italiener schwören aber darauf. Peperoncini wird in Kalabrien auch in Wurst oder getrockneter Salami verarbeitet.