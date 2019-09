Eine weitere Methode, Feuchtigkeitscreme zu applizieren, ist das Einklopfen. Dafür trägt man Creme auf die Fingerspitzen auf, schlägt sie sanft aneinander und drückt sie dann auf Wangenknochen und Schläfen. Das begünstigt die Durchblutung in diesem Bereich und weckt die Haut etwas auf. Außerdem umgeht man so das Dehnen der Haut und kann besser kontrollieren, wo die Creme landet: Weniger sollte in der sensiblen Partie unter den Augen aufgetragen werden und etwas mehr auf den Wangen. Die Augenpartie hat nämlich die dünnste Haut am ganzen Körper, deswegen ist hier etwas Vorsicht geboten. Der Ringfinger hat übrigens am wenigsten Kraft, deswegen empfiehlt sich, diesen Bereich damit zu bearbeiten.