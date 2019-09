5 Tipps zu Abschminktüchern & ob du sie überhaupt nutzen solltest

Im Teenager-Alter bestand meine allabendliche Routine aus genau zwei Schritten: Abschminktuch und Nivea-Creme . Für heutige Verhältnisse bin ich damals quasi geschminkt ins Bett gegangen, wenn ich bedenke, wie viel gründlicher ich meine Haut heute reinige und pflege. Das liegt unter anderem an den völlig anderen Ansprüchen meiner mittlerweile fast 30-jährigen Haut und zum anderen an der seitdem gewachsenen Leidenschaft für alles, was mit Beauty zu tun hat. Dieses Feuer erlischt ab und zu aber selbst bei den größten Enthusiasten. Klar habe ich nach einer langen Partynacht, zu vielen Überstunden oder im Urlaub keine Lust eine halbe Stunde lang vor dem Badezimmerspiegel zu stehen und zehn verschiedene Produkte einzumassieren – da muss das gute alte Wipe reichen. Besonders auf Reisen ist diese Quicky-Methode super praktisch, denn auslaufen kann aus den befeuchteten Tüchern nichts und man muss sie während der Sicherheitskontrolle nicht in die durchsichtige Kosmetika-Tüte legen. Irgendwo schlummert also immer eine Packung Abschminktücher, stets bereit das Gröbste für mich zu erledigen, wenn ich selbst erledigt bin. Aber bringt das dünne Stück Stoff überhaupt etwas oder ist es vielleicht sogar besser statt halbe gar keine Sachen zu machen und den Mascara einfach dort zu lassen, wo er am Morgen aufgetragen wurde, anstatt ihn im halben Gesicht zu verteilen? Wir haben mal bei einer Expertin nachgefragt.