Deine Beauty-Routine ist zu kompliziert – du brauchst nur ein Produkt

Da wäre zum Beispiel The Pill von The Nue Co. (ca. 75 €), ein Supplement für die Haut, das verspricht, ihr jeden Tag all die Nährstoffe zu liefern, die sie braucht. Jules Miller, CEO von The Nue Co., erzählt: „Wir haben herausgefunden, dass die meisten Leute drei, vier, sogar fünf Produkte mit hochaktiven Wirkstoffen benutzen, um gegen verschiedene Hautprobleme vorzugehen. Diese Schichtung schadet aber mehr, als dass sie gut tut.“ Das Serum enthält genau die richtige Menge peelende (zum Beispiel Milchsäure), feuchtigkeitsspendende (nämlich Hyaluronsäure) und straffende Wirkstoffe, die einen sichtbaren Unterschied machen, die Haut aber nicht reizen.