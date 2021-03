Unsere Beauty-Redakteurin schwört auf dieses Haarpflegeprodukt

An diesem Produkt gibt es also überhaupt nichts zu meckern. Allerdings sollte an dieser Stelle der Preis erwähnt werden: Mit 26,67 Euro ist dieses Luxus-Öl fast viermal so teuer wie viele andere Haaröle, die in Supermärkten angeboten werden. Allerdings reicht eine kleine Menge völlig aus. Außerdem ist das 100-ml-Fläschen fast doppelt so groß wie einige Drogerieversionen. Wenn man es zwei- bis dreimal pro Woche in die feuchten Längen einmassiert, hält es gut acht Monate – eine gute Investition also. Ich persönlich finde das Original Elixir Ultime am besten (der holzige, moschusartige Geruch hat mich überzeugt), aber die Rosenversion ist genauso gut. Tatsächlich wurde die Produktlinie kürzlich erweitert, sodass es jetzt auch ein Öl gibt, das für eine breitere Palette von Haarbedürfnissen geeignet ist, wie z. B. für gebleichtes Haar, das trocken und strapaziert sein kann ( Blond Absolu Huile Cicaextreme Oil , 31,92 Euro) und lockiges oder sehr dickes Haar ( Huile Discipline Oleo-Relax , 27,40 Euro).