Keine Kohle? Diese 5 Haarprodukte ersparen dir den Frisörbesuch

Dann kommt am Freitag doch noch ein Call rein, die beste Freundin kündigt sich spontan zum Besuch an oder am Samstag ist das Bett mal wieder viel gemütlicher als der Friseurstuhl... Die Gründe, warum es mit dem dringend nötigen Färbetermin seit Wochen mal wieder nicht so richtig klappen will, sind oft so vielseitig wie unumgänglich. Und plötzlich findet man sich fünf vor einem super wichtigen Termin oder sogar Date wieder und die Haarpracht schimmert so gar nicht frühlingsfrisch. Sondern matt, glanzlos und vielleicht sogar farbverfälscht.