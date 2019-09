Olaplex: So wird das Wundermittel für die Haare korrekt angewendet

Ganz so wirkungsvoll wie die Salonbehandlung ist das Mittel für Zuhause allerdings nicht. Während für ersteres ein 15-prozentiges Konzentrat verwendet wird, enthält das Produkt zur Selbstanwendung ein lediglich 12,5-prozentiges Konzentrat.Generell sollte man das Ganze aber nicht mit einer Feuchtigkeitspflege verwechseln. „Feuchtigkeit ist wichtig für unser Haar, aber Nummer 3 tut etwas ganz anderes. Es pflegt nicht bloß, es repariert – geschädigtes Haar wird wieder aufgebaut und kaputte Strukturen werden erneuert”, so Kenyon.Und das ganz ohne Profibehandlung. Besonders eignet sich das Produkt für alle, dessen Haar durch chemische Mittel (die etwa bei Dauerwellen oder zum Glätten der Haarstruktur zum Einsatz kommen) oder durch die tägliche Stylingroutine geschädigt wurden.Grundsätzlich ist Olaplex für jede Haarstruktur geeignet, so Kenyon. On lockig, besonders dick oder besonders fein – jedem kann geholfen werden. In dem es die zerstörten Verbindungen wieder aufbaut, versetzt Olaplex das Haar in seinen natürlich Zustand zurück. Frizz und Glanzlosigkeit werden reduziert. Locken werden definierter.Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Es lohnt sich wirklich!