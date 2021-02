Diese Olaplex-Kopie kostet nur 14€ & meine Haare lieben sie

Das soll hier kein Chemie-Seminar werden, aber kurz gesagt lässt sich die Wirkung des 10% Bis-PCA Dimethicon so zusammenfassen: Es wirkt sich auf alle Haarbindungen aus – vor allem auf Disulfidbrücken, die durch Blondierungen und Färbungen beschädigt werden, und Ionenbindungen, die sehr zerbrechlich sind und so für Haarbruch sorgen können. In anderen Worten: Der Stoff verschweißt das Haar und repariert dabei alte Schäden. „Das Treatment wirkt sofort“, betont Colette Laxton, ebenfalls Mitbegründerin von The Inkey List. „Nach einer Anwendung hast du sofort weniger strähniges, krauses Haar. Bei regelmäßiger Anwendung repariert und stärkt es das Haar außerdem.“ Tatsächlich preist das Team das Produkt als eins der höchstkonzentrierten Haarpflege-Treatment an, die es momentan auf dem Markt gibt.