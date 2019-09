Der Hairstylist Anthony Turner gab bei der Fashionshow von J. W. Anderson L'Oréal Professionnels Tecni ART Pli Shaper auf die nassen Haare. Dann föhnte er sie mit dem Dyson Supersonic und flechtete die Längen im Schulmädchen-Look in zwei Zöpfe. Anschließend ging er mit dem Glätteisen über jeden Zopf. Dafür drückte er es etwa ein bis zwei Sekunden an einer Stelle zusammen, bevor er es weiter nach unten gleiten ließ. Danach wurden die Models geschminkt, so dass die Zöpfe noch ein wenig auskühlen konnten. Fertig waren die modernen Bohemian-Wellen. „Es sollte nicht zu gewollt aussehen, sondern einfach so, als hätten sich die Models gerade die Haare gewaschen, sie anschließend geflochten und sie in der Sonne trocknen lassen“, so Turner.