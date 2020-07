Einer der schwierigsten Momente war für mich, als ich mit diesen Locken zu meiner ersten Hochzeitsfeier gehen musste. Schon immer war die Einladung zu so einem Fest für mich gleichbedeutend mit dem Besuch in einem Salon – vor allem wegen des weit verbreiteten Glaubens in der Latinx-Gemeinschaft, dass lockige und natürliche Texturen als “unprofessionell“ oder “weniger elegant“ gelten. Als ich für die Feier in den Norden von New York fuhr, fiel es mir schwer, den Gedanken aus meinem Kopf zu kriegen, dass meine Locken für die formelle Veranstaltung nicht passend waren. Am Tag vor der Hochzeit kaufte ich mir sogar einen Mini-Curler in einem Geschäft in der Nähe des Hotels und wollte sie damit so stylen, dass sie den Erwartungen der Menschen gerecht werden konnten.