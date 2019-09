So oft solltest du deine Haare schneiden, wenn sie wachsen sollen

Ein bisschen beschleunigen können wir den Prozess aber doch: Durch das regelmäßige Spitzenschneiden verhindern wir Spliss, was wiederum das Brechen der Haare verhindert, was sich wieder positiv auf die Länge auswirkt. Das Haar wird so buchstäblich kräftig bis in die Spitzen. Zu oft sollte man aber auch nicht zum Friseur gehen, denn dann schneidet man am Ende nur die mühsam dazugewonnene Länge ab. Ein Friseurbesuch alle drei Monate ist ideal, um die ausgedünnten Fransen zu stutzen und Spliss vorzubeugen.