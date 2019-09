4 Tricks, wie du schlafen kannst ohne deine Haare zu ruinieren

Jeder redet darüber, dass der Schönheitsschlaf so wichtig ist, aber wisst ihr eigentlich, wie schwer der zu kriegen ist? Selbst wenn wir uns mal ausruhen können, müssen wir uns am nächsten Morgen direkt mit einem chaotischen Lockenkopf herumschlagen. Wo fängt man nur an – Frühstück, Zähneputzen, Instagram, Make-up drauf, zum Sport gehen, und dann ist man meistens sowieso schon zu spät. Die Haare kommen immer zu kurz.