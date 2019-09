Bei Kurzhaarschnitten wünscht man sich oft, dass die Haare nicht so schnell wachsen, damit die Frisur möglichst lange in Form bleibt und man nicht monatlich zum Nachschneiden muss. So geht es dir auch? Dann leg deinen Termin auf die Zeit des abnehmenden Mondes, also zwischen Vollmond und Neumond. In dieser Mondphase werden die Haare voluminöser und griffiger, wachsen aber langsamer.