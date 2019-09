Aus diesem einfachen Grund verlieren wir im Winter mehr Haare als sonst

Nun ist es aber so, dass niemand die Zeit und Muße hat, täglich jede einzelne Haarsträhne zu zählen, die man verliert. Es muss also andere Möglichkeiten geben, um dies zu überprüfen. Isaacs und Sallis weisen beide darauf hin, dass es ein ernsthaftes Problem gebe, wenn Haare in ganzen Knäuel anstatt in Strähnen ausfallen oder man kahle Stellen an der Kopfhaut finde. „Bedenken Sie auch, dass Stress zu Haarausfall führen kann. Es nützt also auch nichts, sich ständig wie besessen über seinen Haarausfall auszulassen,“ bemerkt Isaacs zudem.