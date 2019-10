Chunky Highlights: Ich habe den 90er Trend ausprobiert & liebe ihn!

Natürlich höre ich nicht auf sie (was für ein Beauty Editor wäre ich, wenn ich nicht ab und zu mal ein Risiko eingehen und einfach mal was wagen würde?) und buchte einen Termin bei Shannon Gallacher . Als es dann soweit war, mixte Shannon die Farbe mit einer Portion einer Protein-Behandlung, die vor Haarbruch schützen soll. Dann kämmte sie meine Haare zurück, färbte die einzelnen Strähnen mit ihren Händen ein und wickelte sie anschließend in Folie ein. Nach nur zwei Stunden (ich hätte gedacht es würde viel länger dauern) war sie durch. „Bei nicht gefärbten Haaren geht das relativ schnell“, erklärte mir Abergel später, der übrigens Farbe mit niedrigem Peroxidgehalt empfiehlt, um die Haaroberfläche nicht zu sehr zu strapazieren. Am Anfang sahen die Strähnen sehr hell aus – fast schon gelblich! Ich geriet leicht in Panik, weil ich mehr wie eine Biene als wie ein stylisches 90s Chick aussah. Doch nach einer Packung mit 30-minütiger Einwirkzeit sah das ganze schon deutlich besser aus: Blond, aber nicht zu sehr in your face. Gar nicht mal so übel! Daran könnte ich mich gewöhnen!