Wenn man genau arbeitet, ist das kein Problem, sagt Linda de Zeeuw, Coloristin im Rob Peetom Salon in New York. Laut der Expertin ist es nur wichtig, wie bei langem Haar, die natürliche Haarfarbe am Ansatz nicht zu überfärben. „Bei einem Bob sollte die Naturhaarfarbe so gut es geht in die blonden oder braunen Highlights fließen, sonst kommt die Farbe nicht wirklich zur Geltung“, erklärt sie. „Die Balayage-Technik kann für jede Haarfarbe, -struktur und sogar jeden Schnitt angewendet werden, denn das Ziel ist immer gleich: Haare, die natürliche Tiefe und unaufdringliche Farbdimensionen haben.“