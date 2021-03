Durch diese häufigen Fehler schadest du deiner Haut

Laut Dr. Willsmore ist es relativ einfach, die Arbeit deiner Hautbarriere zu stören. Die häufigste Art und Weise, auf die es zu solch einer Störung kommen kann, ist der übertriebene Gebrauch von aggressiven Inhaltsstoffen wie Säuren und Retinoiden oder durch mehrfaches, intensives Waschen deines Gesichts im Laufe des Tages. Eine in Mitleidenschaft gezogene Schutzschicht fühlt sich unangenehm an und ist schuppig und trocken. Wenn du ein heller Hauttyp bist, kann es auch passieren, dass du plötzlich sichtbare Rötungen im Gesicht hast. „Viele von uns verwenden Vitamin C , A, Azelain- und Glykolsäure in einem Durchgang. Bevor du dich versiehst, hast du auf einmal wunde Stellen“, sagt Dr. Willsmore. „Durch übertriebene Hautpflege entfernst du mehr Zellen, als du solltest, die Haut wird nicht mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt und der pH-Wert gerät aus dem Gleichgewicht. All diese Faktoren beeinträchtigen die normale Funktion der Haut, also die tägliche, unauffällige Abschuppung“, erklärt Dr. Willsmore.