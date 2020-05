Sind Füllstoffe so schlecht wie ihr Ruf & teure Beauty-Produkte besser als billige?

Wenn ich etwas in all meinen Jahren in der Beauty-Welt gelernt habe, dann, dass ein Begriff immer allgegenwärtig sein wird: Füllstoff. Das erste Mal hörte ich davon, als ich in einem Kosmetikladen gearbeitet habe. Dort sagten die anderen Verkäufer*innen oft, dass die hohen Preise der Markenprodukte daher kommen, weil sie keine Füllstoffe beinhalten würden. Heute arbeite ich als Beauty-Journalistin und an dieser Einstellung hat sich bei vielen Anbietern anscheinend immer noch nichts geändert. Im Gegenteil: Jetzt, da der Trend immer mehr in Richtung natürliche Schönheit geht, schrieben mir viele Brands, ihre Produkte seien viel besser für die Haut, weil sie keine Füllstoffe hätten. Irgendwie sind Füllstoffe zu etwas geworden, das zum Strecken teurer Skincare verwendet wird, um sie billiger zu machen. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich bin nämlich der Meinung, Kosmetika braucht Füllstoffe – egal, ob es sich nun um kostspielige oder günstige Produkte handelt.