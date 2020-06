Wundermittel oder Beauty-Lüge: Wie gut ist Apfelessig wirklich für deine Haut?

Was hat es also mit Apfelessig auf sich, dass einige Leute überhaupt erst danach greifen, um einen “Schönheitsfehler“ zu behandeln? „Apfelessig ist reich an Apfelsäure, die der Alpha-Hydroxysäure ähnlich ist und einen Peelingeffekt auf die Haut hat“, sagt Dr. Mack. Das fördert den Zellaustausch, der abgestorbene Hautzellen abstößt und hilft, verstopfte Poren zu reinigen und damit auch Akne vorzubeugen. Diese klärende Wirkung, kombiniert mit der Tatsache, dass der Essig die Melaninproduktion in der Haut reduziert, wirkt ausgleichend auf den gesamten Teint.