Effektive, aber sanfte Gleitgele für Menschen mit empfindlicher Haut

Eigentlich würdest du gerne regelmäßig Gleitgel benutzen, aber du hast generell sehr empfindliche Haut und traust dich deswegen nicht so richtig an neue Produkte – schließlich ist deine Muschi kein Versuchskaninchen. Oder aber du hast schon verschiedene Gleitmittel ausprobiert und einfach noch nicht das perfekte gefunden, das den Sex noch angenehmer macht, deine Haut aber nicht reizt, oder sie noch dazu pflegt. In jedem Fall kann ein Produkt helfen, das speziell für sensible Haut hergestellt wurde.