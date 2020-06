Ja, Rosacea kann auch BPoC treffen. So kannst du es erkennen & behandeln

Wenn du vermutest, dass du an Rosacea leiden könntest, es aber noch nicht bei dir diagnostiziert wurde, rät Dr. Kluk einen Termin bei deiner Haus- oder Hautärztin oder deinem Haus- oder Hautarzt auszumachen und dich gründlich untersuchen zu lassen. Schreib am besten vorab eine Liste mit allen Symptomen, die du in letzter Zeit hattest und mach Fotos von deiner Haut – denn sie kann heute anders aussehen als in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten. Am besten fragst du auch schon beim Ausmachen des Termins nach, ob sich die Ärztin oder der Arzt mit dunkleren Hauttönen auskennt und falls nicht, ob er oder sie dir eine*n Expert*in in deiner Stadt empfehlen kann.