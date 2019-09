Hilft Augencreme gegen Augenringe? Eine Dermatologin antwortet

„Augenringe können viele Ursachen haben, aber optische Aufheller wie Vitamin C, Peptide und Koffein können zu einem gewissen Grad helfen“, so Dr. Mahto. „Wenn die dunklen Stellen jedoch durch den Verlust von Gesichtsfett unter den Augen bedingt sind, können selbst noch so teure Augencremes nicht viel ausrichten. Das liegt daran, dass Augencremes, -gele und -lotionen nicht tief genug in die Haut eindringen können. Helfen können in diesem Fall beispielsweise Dermal Filler (Aufpolsterung durch Hautauffüller) – genauer gesagt die derzeit beliebte Tear-Trough-Behandlung – oder minimalinvasive Unterspritzungen mit Eigenfett“.