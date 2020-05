Si vous achetiez de la vitamine C, du rétinol ou même un acide hyaluronique sous leur forme pure, le produit serait fort probablement inutilisable. Les "additifs" peuvent permettre d'améliorer la consistance, de stabiliser la concentration et d'améliorer la durée de vie d'un produit. Le nouveau sérum glycolique Murad Vita-C (que j'adore) contient de l'or qui permet de stabiliser la vitamine C, et personne n'oserait décrire l’or comme un simple additif. L'alcool béhénylique, l'alcool cétylique et l'alcool stéarylique sont également des stabilisateurs - mais comme ils sont moins glamour, alors on a moins de mal à les affubler du terme. (Pour votre information, ces agents ne dessèchent pas la peau et peuvent même être dérivés de la noix de coco).