Beauty Glossar: Was ist Kollagen & hält es wirklich, was es verspricht?

Das ist doch wirklich unfair. Kollagen ist mit fast 35 Prozent das am stärksten vertretene Protein in unserem Körper. Es sorgt für gesunde Nägel, Knochen, Zähne und Haare und für eine wunderbar straffe Haut. Gleichzeitig ist es aber auch das Protein, das sich mit zunehmendem Alter immer mehr verabschiedet. Denn unser Körper stellt in Sachen Produktion nach und nach in den Sparmodus um, was wiederum dazu führt, dass Fältchen in unserem Gesicht einziehen und die Straffheit der Haut am ganzen Körper nachlässt. Natürlich propagiere ich ein Altern in Würde und Falten – gerade die, die vom Lachen und Denken kommen, zeugen doch von einem bewegten Leben. Aber hier und da möchte man den Zahn der Zeit doch wenigstens noch ein wenig on hold halten.