Ein strahlender Teint – ohne Irritationen: Fulvinsäure statt Vitamin C?

Laut Colette Laxton, Mitgründerin der Hautpflegemarke The Inkey List , unterscheidet sich dieser Inhaltsstoff von Substanzen wie Glykol-, Salicyl- oder Hyaluronsäuren, die entweder wie ein Peeling oder feuchtigkeitsspendend wirken. Als Bio-Säure kann Fulvinsäure keiner anderen Kategorie zugeordnet werden. In unseren Kreisen mag sie derzeit vielleicht noch nicht so bekannt sein, im Osten sei sie Colette zufolge aber schon seit Langem weit verbreitet, da sie in der chinesischen Medizin verwurzelt ist. Sie fügt hinzu, dass sie weniger intensiv als Vitamin C wirkt, sich für die empfindlichsten Hauttypen eignet und bei der Behandlung einer Menge Hautkrankheiten hilfreich ist.