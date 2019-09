Endlich ist er da, der langersehnte Sommer! Die Sonne verpasst uns einen schönen Teint, so dass wir frisch, fit und vital aussehen. Zarte Bräune sieht nämlich verdammt sexy aus...wären da nicht diese dunklen Flecken im Gesicht, die so mancher Frau die Lust auf Sonne ganz schön vermiesen können. Viele Frauen kennen das Dilemma: Zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, so machen sich ganz schnell kleine oder größere Pigmentflecken breit...und das meistens im Gesicht!

Doch was ist die Lösung, um die Flecken wieder loszuwerden? Die Sonne meiden kann natürlich helfen, vermiest aber auch ganz schön die Laune. Das A und O, um den dunklen Pigmentstörungen an den Kragen zu gehen, ist ein hoher Sonnenschutz, der deine Haut ganz nebenbei auch noch vor sonnenbedingter Hautalterung schützt. (Übrigens: Nicht immer ist die Sonne der Übeltäter!)



Melanozyten sind ein Bestandteil unserer Haut. Sie produzieren auch das Melanin, welches für unsere Hautfarbe verantwortlich ist. Läuft alles im Lot, haben wir einen ebenmäßigen Teint und finden maximal kleine Sommersprossen auf der Nase. Durch verschiedene Einflüssen kann die Melaninproduktion jedoch durcheinander geraten und zu einer Hyperpigmentierung führen - das Ergebnis sind die braunen Flecken. Die Sonne ist oftmals der auslösende Faktor, doch auch Hormone, wie eben die Pille, können zu der unerwünschten Pigmentierung führen. Auch Pickel können dunkle Flecken hinterlassen und so zu postentzündlichen Pigmentierungen führen. Zudem können hormonelle Veränderungen, wie beispielsweise durch eine Schwangerschaft ausgelöst, ursächlich sein. Insgesamt sind die Flecken jedoch harmlos und stellen nur ein kosmetisches Problem dar, das manchmal sehr hartnäckig sein kann.

Und für alle Ladies, die sich jetzt fragen, wie sie die dunklen Flecken wieder in die Wüste schicken können: Es gibt eine Menge Kosmetikprodukte und -behandlungen, mit denen sich schon bald wieder ein ebenmäßiger Teint zaubern lässt!