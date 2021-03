Nous sommes de plus en plus nombreu·ses·x à utiliser de nombreux types de produits de soins de la peau, plus chers et en plusieurs couches, notamment des peelings, des toners et des masques pour le visage. Prenons l'exemple des peelings à l'acide glycolique . Ils rendront certainement la peau plus lumineuse, mais ils peuvent aussi la rendre douloureuse, sèche et irritée, avec une plus grande sensibilité, et peuvent potentiellement endommager la barrière cutanée. La plupart des dermatologues et des expert·e·s de la peau auxquels j'ai parlé au cours de l'année écoulée m'ont averti que de plus en plus de jeunes agressent leur peau de manière excessive. Devons-nous donc nous soumettre au jeûne cosmétique aka "skincare fasting" ?