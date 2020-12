Das neue Serum von Glow Recipe zauberte mir einen strahlenden Teint

Ich liebe Beauty – aber ich hasse Highlighter. Vielleicht liegt es daran, dass dieser „Glow“ auf Instagram einfach viel besser aussieht als alles, was ich in der Realität selbst fabrizieren könnte. Oder vielleicht liegt’s auch nur daran, dass ich seit Beginn der Corona-Ära (also quasi seit Beginn des Jahres, seufz) ohnehin quasi kaum noch Make-up trage . Andererseits stehe ich aber doch sehr auf einen gesunden, strahlenden Teint – und wünsche ihn mir vor allem bei jedem Zoom-Meeting, bei dem ich verzweifelt versuche, nicht zu sehr wie ein Zombie auszusehen. Und genau da kommt Glow Recipes neues Produkt ins Spiel: ein Highlighting-Serum namens Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops (35,75 €), das verspricht, dank seines Niacinamids (a.k.a. Vitamin B) die Talgproduktion zu reduzieren und das Hautbild sichtbar zu glätten – sprich: einen strahlenden Teint zu zaubern. Aber was ist wirklich dran an diesem Versprechen? Ich habe das Serum ausprobiert und meine Erfahrungen damit aufgeschrieben.