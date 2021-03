7 Make-up-Tricks, denen Rihanna ihren Glow verdankt – laut ihrem Make-up Artist

Puder-Foundation fühlt sich unter einer Gesichtsmaske nicht nur am angenehmsten an – sondern verleiht dir auch noch in Sekundenschnelle den ebenmäßigsten Teint, meint Hector. „Ich benutze dafür gerne einen großen Bronzer-Pinsel und trage die Foundation für einen schönen Airbrush-Look im ganzen Gesicht auf. Das Puder fühlt sich einfach nicht so schwer an und färbt auch nicht großartig ab, was vor allem bei einer Maske toll ist.“ Statt Concealer trägt Hector daher auch manchmal eine dünne Puderschicht auf Hautunreinheiten oder farbliche Unregelmäßigkeiten auf, weil es einen Hauch natürlicher aussieht. Wichtig danach ist aber ein kleines Highlight hier und da – ob nun mit Lipgloss oder Highlighter –, um nicht zu matt auszusehen. Unsere Lieblinge: das Laura Mercier Smooth Finish Foundation Powder (48,99 €), Fentys Pro Filt’r Instant Retouch Setting Powder (30,95 €) und die Kiko Milano Weightless Perfection Wet and Dry Powder Foundation (11,90 €).