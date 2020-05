Ich glaube sowieso, dass Wörter wie “revitalisierend“, “verjüngend“ und “aufgefrischt“ in der Skincare-Branche viel zu häufig verwendet werden. Und ich denke, es gibt genau zwei Gründe dafür, warum sie so gern benutzt werden: Erstens, jede*r ist mal müde und gestresst und möchte das zumindest im Gesicht nicht so bemerkbar machen. Und zweitens, es gibt keinen Maßstab dafür, was ein “frisches Aussehen“ denn eigentlich ist.