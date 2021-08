Schöne Haut für wenig Geld: Die besten Skincare-Produkte für unter 6 Euro

Entgegen dem allgemeinen Glauben muss dich gute Skincare nicht die Welt kosten. Und während teure Luxus-Produkte in deiner Beauty-Routine sicher auch ihre Daseinsberechtigung haben, gibt es auf dem Markt eine ganze Menge günstiger Produkte, auf die Beauty-Redakteur:innen und Dermatolog:innen schon seit Ewigkeiten schwören – und die verdienen genauso viel Ruhm wie ihre High-End-Konkurrenz.Im Jahr 2021 heißt „günstig“ nämlich nicht automatisch „zweite Wahl“. Dank Brands wie The Ordinary und The Inkey List bekommst du heute schon für wenig Geld hochwertige Produkte mit effizienten Inhaltsstoffen wie Vitamin C, Retinol oder Hyaluronsäure, entwickelt von den mitunter besten Expert:innen der Branche.Welche Produkte sind es also definitiv wert, mal ausprobiert zu werden? Im Folgenden haben wir dir unsere sieben Favoriten zusammengestellt. Dein Portemonnaie freut sich – und deine Haut auch!Refinery29 macht es sich zum Ziel, dir nur die besten Produkte vorzustellen, damit dich die Auswahl der Onlineshops nicht erschlägt. Deshalb wurde alles, was wir dir empfehlen, liebevoll vom Team kuratiert. Wenn du über Refinery29 zu einem Onlineshop gelangst und etwas kaufst, bekommen wir gegebenenfalls einen Teil des Umsatzes über die Affiliate-Linksetzung.