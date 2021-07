Ein TikTok-Hack soll Mitesser verschwinden lassen – ich habe ihn getestet

Wenn wir kompliziertere Methoden wie eine professionelle Porenreinigung oder chemische Peelings also besser den Profis überlassen, was können wir dann überhaupt selbst machen? Hier kommt Skincare ins Spiel, und Amys TikTok-Video verspricht eine simple DIY-Lösung mithilfe von ein paar frei erhältlichen, nachweislich effektiven Skincare-Inhaltsstoffen. Dazu führt sie eine ganze Liste an Stoffen an – inklusive Glykol- und Milchsäure –, preist aber ihre persönlichen Favoriten besonders an: Benzoylperoxid (ein antibakterieller Stoff, der in der Aknepflege verwendet wird) und Salicylsäure (eine Säure, die tief in Poren eindringt und dort die Ansammlungen aus abgestorbenen Hautzellen und Talg löst). Zusammen, behauptet Amy, wirkt dieses Dreamteam angeblich besonders stark gegen Mitesser.