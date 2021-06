7 Duschgele, die Pickel am Rücken, Po & auf der Brust bekämpfen

Insbesondere in den Sommermonaten wandert die Akne leider auch gern an andere Körperstellen und macht sich auf Brust, Rücken und/oder Po breit. Wenn wir in den heißesten, schwitzigsten Wochen des Jahres die Hüllen fallen lassen, lassen sich diese Unreinheiten leider schlecht verstecken. Natürlich kannst du sie genauso behandeln wie in deinem Gesicht auch – doch kann ein bisschen Vorarbeit unter der Dusche schon viel ausrichten. Also tausch dein Duschgel gegen eines mit Teebaumöl, Salicylsäure oder Aktivkohle ein, und achte darauf, dich nach jedem Workout oder Badetag gründlich abzuschrubben – und schon steht deiner strahlenden, glatten Sommerhaut nichts mehr im Wege.