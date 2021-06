7 produits pour venir à bout de l’acné dans le dos et sur le torse

L' acné corporelle est encore plus difficile à cacher, surtout si vous prévoyez de partir en vacances ou de porter une combinaison à bretelles. L'acné dans le dos, les boutons aux aisselles et l'acné du torse et des fesses peuvent rendre l'enfilage d'une tenue spéciale particulièrement stressant, mais avec les bons produits, vous pouvez les faire disparaître rapidement. Les peeling et les traitements ciblés font des merveilles, mais le vrai travail commence sous la douche - avec le gel douche.