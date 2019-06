Außerdem gibt es Studien , die zeigen, dass Aktivkohle Alkohol nicht binden kann, so Dr. Ziad Kazzi , Associate Professor der Notfallmedizin an der Emory University School of Medicine. Wahrscheinlich wird es also nicht viel bringen, vor oder während der Party einfach eine Pille einzuwerfen. Aber macht es Sinn Aktivkohle nach einer durchzechten Nacht einzunehmen, damit der Kater nicht so groß wird? Laut Dr. Kazzi eher nicht. „Ethanol wird sehr schnell vom Magen absorbiert“. Wenn du dir also am nächsten Morgen eine Tablette einwirfst, ist der Alkohol schon gar nicht mehr im Magen.