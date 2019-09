Verkatert & komplett dehydriert? Diese 5 Getränke helfen

Am Morgen nach einem feuchtfröhlichen Abend fühlst du dich wie Spongebob in der Folge in der er versucht, außerhalb des Meeres zu leben. „Wasser! Ich brauche Wasser!“, schreit die Stimme in deinem Kopf, aber dein Körper ist zu schwach zum Aufstehen. Also bleibst du in Embryostellung auf dem Bett liegen und wartest darauf, dass dich irgendjemand retten kommt. Aber warum geht es dir eigentlich so schlecht am Morgen danach?