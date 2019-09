Aktivkohle ersetzt jetzt herkömmliche Deos & verhindert juckende Achseln

Und wie es aussieht, könnte Aktivkohle jetzt auch noch die Wunderwaffe bei schlechten Gerüchen sein, denn sie bekämpft die geruchsverursachenden Bakterien. Mittlerweile verwenden einige Hersteller diesen Inhaltsstoff, wie beispielsweise Kaia Naturals . Das ist zwar nicht die erste Brand, die auf diese Idee kam, aber ihre Produkte sehen einfach superhübsch aus! Streifenmuster und serifenlose Schrift verwandeln das Deo The Takesumi Detox in einen minimalistischen Traum. Der Look ist aber natürlich nicht das Einzige, was der Stick zu bieten hat. Durch die Aktivkohle und die natürliche Fermentationstechnologie (das kannst du dir in etwa wie die Gärung von Kefir vorstellen) können Gerüche erst gar nicht entstehen. Das Problem wird also an der Wurzel gepackt und nicht einfach nur mit netten Düften übersprüht.