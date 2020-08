Die Dusche ist der perfekte Ort zum Masturbieren & so wird deine sexy Me-Time noch besser

Wenn du in einer WG, bei deinen Eltern oder auch mit deiner Partnerin oder deinem Partner zusammenwohnst, weißt du, wie schwer es sein kann, mal einen Moment für sich ganz allein zu haben. Und Corona macht das Ganze auch nicht gerade leichter, denn auch nach der Aufhebung des Lockdowns verbringen viele von uns aktuell mehr Zeit zuhause als noch vor ein paar Monaten. Es ist also für viele gerade gar nicht mal so leicht, einen Zeitpunkt zu finden, an dem sie ganz in Ruhe masturbieren können – ohne Angst haben zu müssen, jemand könnte sie hören oder ohne zu klopfen ins Zimmer reinplatzen. Und das, wo es für viele ohnehin schon schwer ist, abzuschalten und zu relaxen, bei dem Stress, den man täglich so hat (Und noch Mal: Danke, Corona…).