Vaginaler pH-Wert: Deine Scheide ist sauer – und das ist auch gut so!

Auf jeden Fall wusste ich bis vor Kurzem nur sehr wenig über das Thema pH-Wert und was es mit meiner Vagina zu tun hat. Sollte es dir ähnlich gehen, keine Sorge: Ich gebe dir gern eine kleine Nachhilfestunde. Und ich rate dir, nicht nebenbei mit deiner Nachbarin zu quatschen, sondern aufmerksam zu sein, denn dieser Messwert ist gar nicht mal so unwichtig für deine Gesundheit! Tatsächlich kann er dabei helfen, einzuschätzen, was gerade in deinem Körper vor sich geht, sagt die Gynäkologin Dr. Sharman L. Reed