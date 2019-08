Dre Heather Bartos, gynécologue et fondatrice de MindShift Medicine , explique que le vagin est au meilleur de sa santé s’il maintient un pH plus bas que le reste du corps. En général, le pH normal du vagin se situe entre 3,8 et 4,5, bien qu’il puisse être plus élevé si vous êtes ménopausée. « À titre de comparaison, l'acide d’une pile alcaline se situe autour de 1, et le jus de citron est à environ 3, » dit Bartos. Votre pH peut être affecté temporairement par des facteurs tels que le sperme et le cycle menstruel, qui ont tous deux un pH plus élevé et plus alcalin. En d’autres termes, tout va bien pour votre vagin lorsqu'il est acide.