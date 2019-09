Wen es überrascht, dass ein Jahrtausende altes Buch so viel Einfluss auf unsere erotischen Fantasien und unser Sexleben hat, dem sei noch etwas gesagt: Das indische Original, mit dem heute so viele Sexratgeber betitelt werden, geht inhaltlich zum größten Teil nicht einmal auf Sex ein. Vielmehr ist es eine philosophische Schrift, die reflektiert, wie man ein bereicherndes, dankbares und erfülltes Leben, sowie erfolgreiche Beziehungen führt. Den Ruf eines Sexratgebers hat das Buch wahrscheinlich deshalb erhalten, weil es zum ganzheitlichen Verständnis von Glück eben auch das Liebesleben zählt: Sex – und diverse, interessante Stellungen – sind Teil eines normalen, gesunden Lebens. Ein Aspekt, den das Werk natürlich aufgrund seines Alters einbüßt, ist die Gendervielfalt: Im Ursprung setzen die einzelnen Teile ein sehr klar hetero-normatives Sexualverständnis voraus – ein Ansatz, von dem man mit Sicherheit sagen kann, er hätte sich heute nicht so etablieren können.