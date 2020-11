Porenreinigung für zu Hause? Bitte tu’s nicht – hier steht, warum

Wenn du Poren im Gesicht, Augen im Kopf und einen einigermaßen abwechslungsreichen Social-Media-Feed hast, werden sie dir sicher schon mal aufgefallen sein: die unzähligen Videos, die sich damit beschäftigen, was sich so alles in unseren Poren befindet. Dr. Pimple Popper und wie-sie-nicht-alle-heißen sind fast schon besessen davon, den Inhalt unserer Poren durch Ausquetschen, Aussaugen oder andere kuriose Methoden ans Licht der Welt zu befördern – und durch irgendeine schräge Faszination können wir einfach nicht weggucken. Aber vielleicht ist die auch gar nicht so schräg; Poren haben wir schließlich alle, und Mitesser oder Akne verfolgen viele von uns auch bis nach der Pubertät. Der Traum der strahlend reinen Haut treibt uns dazu, dafür fast alles zu versuchen.