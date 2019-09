In den vergangenen drei Jahren habe ich etwa hundert Mal so viele Pickel und Zysten extrahiert wie in meiner gesamten Laufbahn davor. Als Dermatologin ist das eigentlich auch gar nicht meine Hauptaufgabe, aber als ich merkte, wie groß der Markt für Pimple Popper Videos ist, habe mich vor allem darauf konzentriert. In den USA werden diese Behandlungen in der Regel nicht von den Kassen übernommen, da sie aus medizinischer Sicht nicht notwendig sind. Zahlt man den Eingriff selbst, muss man mit Kosten um die 500 Euro rechnen. Also habe ich meinen Patienten angeboten, ihre Pickel und Unreinheiten gratis zu entfernen, wenn sie mich diese filmen ließen – natürlich anonym. Alle sagten ja.