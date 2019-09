Livestream im OP: Wenn Schönheitschirurgen Likes wichtiger sind als Patienten

Er sagt, dass es auch in Deutschland Ärzte gibt, die versuchen, diesem Trend aus Amerika zu folgen, und sich als Promi darstellen. Sie geben den totalen Einblick in ihr Privatleben und alle Behandlungen, die sie vornehmen – es wird einfach alles als Marketingmaßnahme gesehen. Das große Problem an einem Hype durch ein Video bei Facebook Live ist doch, dass der Eindruck entsteht, dass eine OP eben Zeitgeist ist und 2017 dazu gehört. „Dies ist extrem gefährlich und ersetzt niemals eine individuelle, auf den Patienten abgestimmte Beratung. Hierbei müssen Ärzte auch Risiken des Eingriffs darstellen und eine Behandlung bei einer vorhandenen Wahrnehmungsstörung ablehnen", heißt es von Seiten des Medical Inn Zentrums . „Wir Ärzte haben den Patienten gegenüber eine gewisse Verantwortung. Darum dürfen wir keine falschen Schönheitsideale propagieren. Einen Trend wie in den USA, bei dem sich Jugendliche und junge Erwachsene operieren lassen, damit sie das perfekte Selfie machen können, halte ich für sehr gefährlich“, so Dr. Atila abschließend.