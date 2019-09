Warum ich durch den Brazilian-Butt-Lift den Glauben an Ärzt*innen verlor

Als Brazilian Butt Lift (kurz: BBL) bezeichnet man eine Po-Vergrößerung mit Einsatz von eigenem Körperfett. Das Fett wird gezielt an den gewünschten Stellen abgesaugt und exakt dort hineingespritzt, wo die Vergrößerung erwünscht ist. Das Interessante am BBL ist, dass bei einer professionellen OP nicht nur das Fett, sondern auch die Fettzellen, in denen es schwimmt, transferiert werden. So kann sich das Fett nicht woanders im Körper verteilen und den gewollten BBL-Effekt wieder abklingen lassen.