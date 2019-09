Sex nach der Essstörung: Wie ich es schaffte, Lust an meinem neuen Körper zu empfinden

Ich winde mich schnaufend im Bett, schwitze so ziemlich überall und versuche krampfhaft mein Knie noch ein bisschen näher an den Oberkörper zu pressen. Die Person, mit der ich gerade Sex habe, gibt wirklich alles, trotzdem kann ich mich nicht wirklich entspannen, denn ich denke die ganze Zeit über meinen Bauch nach. Ein Bauch, der vor ein paar Jahren noch nicht da war, also natürlich war er da, aber er war nicht so extrovertiert. Dieser Bauch ist nicht groß, aber er ist eben doch da und macht sich in diesem wirklich sehr unpassenden Moment bemerkbar. Diesen minimal extrovertierten Bauch habe ich mir in einer schier unendlichen Anzahl von Therapiesitzungen hart erarbeitet. Früher, als ich noch davon überzeugt war, hässlich zu sein, hätte ich diesen Bauch, der jetzt zu meinem Körper gehört, als dick empfunden. Jetzt denke ich zum Glück anders darüber, aber in bestimmten Situationen, in denen dieser Minibauch dann doch im Weg ist, bestimmt er wieder meine Gedanken. Diese Gedanken nenne ich nur meine Dämonen, denn genau das sind sie und ich habe es mir zum Ziel gemacht, diese Dämonen endgültig zu vertreiben.