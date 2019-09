Studie: Schon ein Softdrink pro Tag kann deine Fruchtbarkeit verringern

Der Zuckergehalt in unserer Ernährung ist in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch gestiegen. Große Mengen Industriezucker befinden sich nicht nur in Schokolade oder anderen Süßigkeiten, sondern auch in Fertiggerichten und Fast-Food-Snacks. Softdrinks wie Cola und Fanta tun ihr Übriges, um den Zuckerhaushalt in die Höhe zu treiben. Dass sich der übermäßige Verzehr solcher Lebensmittel mit Übergewicht, Diabetes oder Hautkrankheiten negativ auf die Gesundheit auswirkt, ist längst nichts Neues. Nun hat eine Studie zu allem Überfluss herausgefunden, dass die tägliche Limo auch noch für Unfruchtbarkeit verantwortlich sein kann.