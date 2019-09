Warum ich mir mit 26 Jahren 15 Eizellen einfrieren ließ

Nun fragt man sich vielleicht, was eine junge Frau im Alter von 26 Jahren dazu bewegt, sich Eizellen entnehmen zu lassen, die dann in einem Kryolager in Rostock bei Minus 186° lagern. Nun, ich finde junge Mütter bewundernswert und ich sehe klare Vorteile darin, schon in seinen Zwanzigern Nachwuchs zu bekommen. Was ist aber, wenn man noch keinen Kinderwunsch hat und sich aber trotzdem kein Leben ohne Kinder vorstellen kann? Ich habe nach dem Studium mit 23 Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet, das ich leidenschaftlich führe. Einen Partner habe ich nicht. Auch wenn es in der Zukunft einen gäbe, dann würde ich diesen gern ein paar Jahre für mich haben, unabhängig reisen und Dinge tun, die sich mit Kind eher kompliziert gestalten ließen. Wenn ich mich ausgelebt habe, dann wäre ich bereit, ein Produkt der Liebe zu kreieren und mich voll und ganz drauf einzulassen. Was wäre nun, wenn der Arzt mir dann sagt, dass es zu spät sei? Ich glaube, dass dieses Gefühl nur Frauen nachvollziehen können, die sich in solch einer Lage befinden. Genau dagegen wollte ich eine Art „Versicherung“ abschließen. Wobei man betonen muss, dass es beim Social Freezing keinerlei Garantie gibt, dass es mit dem Kinderwunsch auch wirklich klappt. Es erhöht lediglich die Chancen.