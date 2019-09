Ich habe die schlechte Angewohnheit, mir Dinge zu kaufen, wenn ich meine innere Unruhe unter Kontrolle bringen will. Deswegen habe ich zum Beispiel eine sehr umfangreiche Sammlung von Anstecknadeln aus Emaille. Ich habe sie alle auf meiner Kommode ausgestellt und nach Kategorien sortiert in eine Korktafel gesteckt, damit ich nicht lange nach der jeweiligen Anstecknadel suchen muss, die meine Stimmung am besten zum Ausdruck bringt. In der feministischen Abteilung fallen vor allem zwei ins Auge: eine kleine Pillenpackung in pink, die mich an die Ortho TriCyclen aus meiner High-School-Zeit erinnert, und eine anatomisch korrekte Abbildung der weiblichen Reproduktionsorgane in einem süßen Slip. Ich fühle mich absurderweise von beiden Pins tief gekränkt und habe schon mehrere Male erwogen, sie von der Tafel zu entfernen.